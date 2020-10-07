Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов на встрече с президентом страны провёл параллель между политическими событиями 1991 года и недавно прошедшими выборами.
"Мы (КПРФ) к выборам отнеслись всерьез, прекрасно понимая, что реализовывались на них два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический.
Второй был напрямую завязан на раскрутку Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть", — заявил Зюганов.
Правда, пояснять, что именно он имел в виду и чем плоха — на его взгляд — "порода", Геннадий Андреевич не стал.
Геннадий Зюганов пожелал Навальному выздоровления
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?