Зюганов - про Навального: это новый Ельцин, только трезвый

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов на встрече с президентом страны провёл параллель между политическими событиями 1991 года и недавно прошедшими выборами.

"Мы (КПРФ) к выборам отнеслись всерьез, прекрасно понимая, что реализовывались на них два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический. Второй был напрямую завязан на раскрутку Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть", — заявил Зюганов.

Правда, пояснять, что именно он имел в виду и чем плоха — на его взгляд — "порода", Геннадий Андреевич не стал.

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