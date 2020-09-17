Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что желает здоровья Алексею Навальному. И добавил, что в целом ситуация омерзительная и специально подстроенная.

"Я желаю Навальному выздоровления, но сама это не история, а хорошо продуманная провокация, омерзительная. Печально, что они втащили в эту провокацию нашего крупного и весьма важного партнера (Германию — Прим. ред.)", — сказал Зюганов.

"Мне пришлось три года в спецразведке служить по борьбе с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Что такое "Новичок" — это сложнейшее отравляющее вещество. Тогда те, кто рядом был, обязательно пострадают. А пострадавших нет: взяли анализы и привезли в Берлин, а анализы в Мюнхене делает их военная лаборатория. Еще не довезли — уже дали заключение. Это специально сделано с одной стороны, чтобы поссорить с Европой, для нас это плохо, и для Германии, и для Европы плохо, и для Франции отвратительно, не говоря уже об Италии, и для того, чтобы прикрыть их безобразие, которое сейчас творят в той же самой Белоруссии. Это комплексная операция", — добавил политик.