Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов резко раскритиковал предложенные изменения использования Мавзолея. Он сказал, что это мировое достояние и недопустимо что-либо менять.

"Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели всё. Они видели величие нашего духа и армии", — отметил политик.

"Так что всем, кто замахивается на реконструкцию, это надо прекрасно помнить. Если они не уважают нашу историю, подвиги наших отцов и дедов, нашу великую советскую эпоху, которая является вершиной российского государства, то всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать — они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла. Уважайте свою историю, тогда и ваши произведения будут всерьез рассматривать", — резюмировал он.