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Минздрав РФ: внедрение вакцины "Спутник V" начнётся в конце октября

На данный момент в Минздраве планируют массовый "запуск" вакцины "Спутник V" в гражданский оборот ближе к концу октября — началу ноября.

Минздрав РФ: внедрение вакцины "Спутник V" начнётся в конце октября

Под производство уже выделены несколько предприятий, также ещё два предприятия (пока не названные) переоборудуют системы. После окончательного решения всех вопросов объём производства будет постепенно наращиваться.

"Ещё два предприятия крупных адаптируют свою технологию под производство вакцины, поэтому мы планируем что непосредственно уже ввод в гражданский оборот начнется или в последних числах октября, или в первых числах ноября, и это пойдет по нарастающей", — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Интересно, что проведённый "Единой Россией" опрос населения показал: 73% жителей страны откажутся от прививки.

"Не знаю, каким образом и среди кого проводился опрос, не могу комментировать. Но запрос на вакцину как внутри государства, так и из-за рубежа очень высокий", — прокомментировал Мурашко.

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