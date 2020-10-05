Глава Бундестага: нам необходимо сотрудничать с Россией

Вольфганг Шойбле, глава немецкого Бундестага, заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что мир перестал быть однополярным и Соединенные Штаты более не являются единственной сверхдержавой.

По его словам, настало время Европе "переосмыслить свою позицию", приняв свершившиеся перемены и взять на себя ответственность за собственную безопасность, поменяв подход к отношениям с Китаем и Россией.