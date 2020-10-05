Вольфганг Шойбле, глава немецкого Бундестага, заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что мир перестал быть однополярным и Соединенные Штаты более не являются единственной сверхдержавой.
По его словам, настало время Европе "переосмыслить свою позицию", приняв свершившиеся перемены и взять на себя ответственность за собственную безопасность, поменяв подход к отношениям с Китаем и Россией.
"Когда Путин пришёл к власти, он проводил политику, которая позволяла в некотором смысле ставила задачу частично поквитаться за — как он это воспринимает — унижение, доставленное Советскому союзу. И он попытался сделать это так, как умеет. Это не значит, что он прав во всём.Но нам нужно наладить более тесное и честное сотрудничество с Россиейс полным уважением к её требованиям и истории. То же самое касается и Китая", — сказал Шойбле.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.