Для России и Белоруссии очень важно сохранить и отстоять правду о Великой Отечественной войне.

В этом году празднуется историческая дата — 75-летний юбилей Победы, в рамках которого (пусть и в урезанном из-за коронавируса формате) прошли мероприятия. В их числе — совместный парад, в котором участвовали как российские, так и белорусские военнослужащие.

"В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвящённого самоотверженному подвигу советских солдат", — отметил президент России Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, её причинах, итогах и уроках", — подчеркнул Путин, выступая на VII Форуме регионов России и Белоруссии.