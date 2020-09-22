О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН

Владимир Путин выступил на 75-й Генеральной Ассамблее ООН.

В начале своей речи он напомнил, что в 2021 году мировое сообщество отмечает сразу два значимых юбилея: 75 лет со дня окончания Второй Мировой Войны и образования ООН.

"В 1945 году был сокрушен нацизм, а опыт и дух союзничества, и понимание той огромной цены, которую заплатил за эту победу весь мир стали фундаментом для устава ООН, главного источника международного права. Отцы-основатели Организации объединенных наций сформулировали цель этой структуры предельно четко: равенство, суверенитет, политическое урегулирование споров, невмешательство в суверенитет других государств", - сказал Путин.

По словам главы России,

"оглядываясь, можно сказать, что несмотря на все сложности XX века, "холодную войну", нынешнюю ситуацию политической напряженности, ООН достойно выполняет свою главную миссию, беречь мир".

Задачи, стоящие перед ООН

Он отметил, что "этот потенциал и опыт востребованы и служат основой для того, чтобы идти вперёд, и принимать новые вызовы современности" И подчеркнул:

ООН не должна костенеть, а вместо этого должна отражать динамику XXI века, покольку мир становится все более сложным, многомерным, многополярным. И задача ООН адекватно воспринимать и работать с этими глобальными изменениями.

Путин напомнил, что главным органом ООН является Совет Безопасности. По словам российского президента, "наша логика в том, чтобы ООН прислушивался ко всем участникам, но при этом сохранял баланс и служил делу мира". В этой связи он особо выделил такой основополагающий механизм работы Совбеза ООН, как "право вето":

"это право сохраняет и сейчас необходимый геополитический баланс. Дает возможность искать компромисс и действовать в рамках международного права".

Глава РФ подчеркнул:

как показывает практика, этот инструмент работает. В отличие от печального опыта Лиги Наций, где было слишком много пустых резолюций и ничего не значащих разговоров. И только ООН обеспечен реальными политическими и правовыми механизмами, чтобы проводить глобальную миротворческую и компромиссную политику во всём мире.

Уроки истории

Владимир Путин в очередной раз напомнил:

"забвение уроков истории — крайне безответственно. Равно, как и попытки вольных трактовок итогов войны. Это не просто низость, а прямой разрушительный удар по основам послевоенного мироустройства. Особенно в современной ситуации с современными угрозами". И здесь речь шла и о попытках переосмысления роли ООН, и об итогах Второй Мировой, с окончания которой ООН и началась".

Вызовы сегодняшнего дня

От прошлого Владимир Путин обратился к настоящему, обозначив главный и принципиально новый вызов для всего мира — пандемию коронавируса.

Российский президент подчеркнул:

"пандемия унесла сотни тысяч жизней, наложила огромные ограничения. Экспертам еще предстоит оценить масштаб и отдаленные последствия экономического шока. Но факт в том, что глобальные последствия преодолевать мы будем долго. И вырабатывать механизмы нам предстоит вместе. Это важнейшие задачи для ООН и G20".

В качестве ряда мер по преодолению кризиса в своей речи Владимир Путин обозначил ряд российских инициатив. Одна из них - создание "Большого Евразийского Партнерства", механизма по интеграции европейского и азиатского экономического, гуманитарного и политического пространства.

Важно, по мнению главы России, именно сейчас всерьёз проработать механизм создания и введения "зеленых коридоров" - маршрутов для обмена и поставки в нуждающиеся страны продукции первой необходимости, которые не облагались бы санкциями и имели фактически режим свободного передвижения и наибольшего благоприятствования.

В целом, по словам президента, "расчистка пространства от ограничительных мер типа нелегитимных санкций — это важное подспорье в восстановлении мировой экономики".

При этом, Путин привел довольно печальные цифры:

в мире за одно только полугодие 2020 без работы осталось примерно 400 миллионов человек.

Чему пандемия научила

Однако, российский лидер особо заострил на этом внимание, в период пандемии выявились и "определенные положительные моменты".

Один из них - развитие цифровых технологий помогло быстрее перестроиться обществу:

дистанционное образование показало возможности развития процессов обучения, а врачи, используя ИИ и получив связь с ведущими клиниками, - смогли точнее ставить диагнозы.

Однако, отметил Путин, "цифра" хранит в себе и потенциальную опасность: она в первую очередь заключается в бесконтрольном распространении этих технологий.

"Новые технологии могут попасть не в те руки".

Дабы этого не допускать, президент РФ предложил "провести масштабный разговор о цифровой и информационной безопасности на площадке ООН", с тем, чтобы реально оценить, "услышать и воспринять опасения людей", выработать механизмы защиты и сохранности их права на частную жизнь, собственность, безопасность.

"Нужно соблюдать баланс и прийти к консенсусу по поводу новых технологий, их ограничения и развития, соблюдения баланса".

Про гуманизм

Говоря о международной реакции на события, происходящие во время пандемии, российский лидер отметил, что многие "увидели дефицит гуманизма даже на межгосударственном уровне" и подчеркнул, что "именно ООН могла бы стать той структурой, которая поспособствовала росту гуманизма в международной политике в будущем".

Здравоохранение

Что касается глобальной системы здравоохранения, то по словам президента, в этой сфере, как и в мировой экономике "необходимо максимально снимать ограничения". А потенциал ВОЗ нужно укреплять. И Россия - заверил Путин - примет в этом самое активное участие.

Отметил он и успехи нашей страны:

за период пандемии наработаны эффективные средства для диагностики и лечения болезни;

разработана первая в мире вакцина.

В связи с этим Россия готова сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы в разработке вакцины, а также предоставить им коронавирусную вакцину. А также бесплатно предоставить вакцину для сотрудников ООН и её подразделений, "благо такие предложения от Организации уже поступали". Президент подчеркнул, что "Россия не останется безучастной" к проблемам партнёров и,при необходимости, всегда готова прийти на помощь.

Региональные конфликты

В своей речи российский президент не обошёл вниманием и проблемы региональных межгосударственных конфликтов.

Россия приложит все усилия к тому, чтобы урегулировать региональные конфликты мирным путём. Мы будем настойчиво предлагать мирные, объединяющие соглашения. Наша страна принимает участие и активно настаивает на соблюдении договорённостей по запрету химического, биологического и токсического оружия. Как и в сфере применения и распространения иных форм оружия массового поражения. Здесь и инициатива нашей страны по продлению договора по ракетным средней и малой дальности, и предложение моратория на развертывание новых ракетных наступательных систем. Впрочем, эти договоренности касаются США и НАТО, но пока они не проявляют ответных миротворческих и сдерживающих инициатив. Есть предложение России и по безопасному космосу - необходимости подписания всеми космическими державами договора о запрете размещения в космосе любых видов оружия, а также на применение силы или угроз к космическим объектам.

Путин предложил - Совбез согласился

"В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить мудрость, дальновидность и волю. И здесь особая роль лежит на членах Совбеза ООН".

В силу этого, а также постоянно усложняющейся международной обстановки российский президент предложил созвать "саммит большой пятёрки" - членов Совета безопасности ООН - для выработки возможных совместных путей решения в сфере глобальных проблем и конфликтов.

По словам Путина, согласие на участие в таком форуме дали уже все участники Совбеза. Встреча будет проведена в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка.