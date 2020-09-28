Путин: во внутренние дела соседей мы не вмешиваемся

Российская Федерация в дела других государств не вмешивается. Основной принцип нашей дипломатии — поддержка действующей власти и желание стабилизировать ситуацию. При этом для России очень важен качественный политический диалог между представителями разных партий и объединений.

Таково мнение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе рабочей встречи с киргизским главой Сооронбаем Жээнбековым.

Жээнбеков ранее отметил: в преддверии выборов в стране активно действуют силы, желающие "расшатывания" стабильности. При этом они же хотят "вбить клин" в российско-киргизские отношения.

"Вы знаете, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию", — подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент пообещал Киргизии экономическую поддержку.