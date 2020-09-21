Госдума: местные власти смогут сносить и изымать любое жилье

Необычный законопроект обсуждают в Госдуме. Согласно предложению депутатов Николая Журавлева, Олега Мельниченко, Андрея Шевченко и Евгения Москвичёва, власти регионов получат право как изымать, так и сносить любое жильё, а не только аварийное.

Это позволит проводить весьма интересные "спекуляции" с жильём, схожие со знаменитыми московскими реновациями: например, в рамках "комплексного развития территории" можно будет изъять и снести любые жилые здания.

Депутаты подчеркивают: конечно же, понадобится согласие всех собственников, а также арендаторов. А "попавшим под комплексное развитие" нужно обязательно предоставить равное по качеству жильё или финансовую компенсацию.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская уже раскритиковала проект.

"В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определённые здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?" — отмечает неточности Хованская.

Также ей кажется странной схема голосования: нужно не 100% голосов, а всего 75.