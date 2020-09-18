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Кремль: в ситуации с отравлением Навального слишком много абсурда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку текущему состоянию ситуации вокруг Навального.

Кремль: в ситуации с отравлением Навального слишком много абсурда

"В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся", — высказался Песков.

Правительство ФРГ всё ещё поддерживает версию отравления политика веществом группы "Новичок": вывод основан на заключении независимых экспертов из Швеции и Франции. Российские специалисты отмечают: с ФРг сотрудничать готовы, но немецкая сторона пока не отвечает на официальный запрос.

Ранее стало известно, что пробы Навального для анализа в ОЗХО попали путём "тайной операции": об этом сообщили в российском МИДе.

"Доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО", — уточнили в МИДе.

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