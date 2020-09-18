Российский МИД выступил с заявлением: анализы Алексея Навального, доставленные в ОЗХО, были получены путем "тайной операции". Участвовали в операции представители техсекретариата ОЗХО, которые сумели организовать тайное получение анализов оппозиционера.
"На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами: мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идет.
А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ еще в две назначенные лаборатории ОЗХО", — рассказали подробности представители МИДа.
Эксперты МИД отмечают, что не удивятся, если лаборатории ОЗХО, в которых проводили экспертизу, окажутся теми же, в которых проверяли данные по "делу Скрипалей".
"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", — вынесли вердикт в российском МИДе.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".