Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах
Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"
Опрос: кого россияне считают врагами страны

МИД РФ: ради анализов Навального в ОЗХО провели тайную операцию

Российский МИД выступил с заявлением: анализы Алексея Навального, доставленные в ОЗХО, были получены путем "тайной операции". Участвовали в операции представители техсекретариата ОЗХО, которые сумели организовать тайное получение анализов оппозиционера.

МИД РФ: ради анализов Навального в ОЗХО провели тайную операцию

"На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами: мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идет.

А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ еще в две назначенные лаборатории ОЗХО", — рассказали подробности представители МИДа.

Эксперты МИД отмечают, что не удивятся, если лаборатории ОЗХО, в которых проводили экспертизу, окажутся теми же, в которых проверяли данные по "делу Скрипалей".

"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", — вынесли вердикт в российском МИДе.

Последние материалы
Поляки высмеяли требования своих властей выдать российских диспетчеров
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Водитель Tesla обвиняется в том, что "дремал во время движения"
Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений
Экс-модель Эми Доррис обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах
Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена
Стала известна причина приостановки испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий евродепутат: у нас нет доказательств по "делу Навального"
Опрос: кого россияне считают врагами страны
Москвичка подала в суд на мэрию за продажу данных с уличных камер
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Правительство готовит народ к худшим временам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников