Руководитель МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что личность новоизбранного президента США не будет влиять на отношения двух стран. Главное — это взаимовыгодное сотрудничество без ультиматумов.

"Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединенным Штатам. Но разговаривать с Соединенными Штатами по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов. Разговаривать с нами ультиматумами — это бессмысленно, бесполезно. Если кто-то этого еще не понял — то это негодные политики", — сказал Лавров.