Европарламент определился с позицией по реформе Конституции РФ: по мнению европейских экспертов, она незаконна.

Парламентарии отмечают, что среди прочих эффектов реформа привела к "обнулению" сроков Путина и помогла Москве отказаться от ряда обязательств по международным соглашениям.

"Призываем потребовать от России отменить или пересмотреть все законы, не совместимые с международными стандартами, включая незаконно внесённые изменения в российскую Конституцию", — оглашают свое решение парламентарии.

"Россия, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, взяла на себя обязательства по уважению фундаментальных свобод, прав человека и верховенства закона в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и Международной конвенцией по гражданским и политическим свободам", — говорится в итоговом документе.