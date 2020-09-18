Европарламент определился с позицией по реформе Конституции РФ: по мнению европейских экспертов, она незаконна.
Парламентарии отмечают, что среди прочих эффектов реформа привела к "обнулению" сроков Путина и помогла Москве отказаться от ряда обязательств по международным соглашениям.
"Призываем потребовать от России отменить или пересмотреть все законы, не совместимые с международными стандартами, включая незаконно внесённые изменения в российскую Конституцию", — оглашают свое решение парламентарии.
"Россия, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, взяла на себя обязательства по уважению фундаментальных свобод, прав человека и верховенства закона в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и Международной конвенцией по гражданским и политическим свободам", — говорится в итоговом документе.
В июле реформа Конституции РФ уже становилась объектом внимания европейцев: эксперты Венецианской комиссии Совета Европы пришли к выводу, что Москва таким шагом нарушила положения конвенции по правам человека.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".