В Госдуме рассмотрят закон о штрафах за нелегальный сбор пожертвований

Наталья Костенко, депутат "ЕР", выступила с предложением урегулирования вопроса о нелегальном сборе пожертвований. По мнению Костенко, за нарушение правил сбора денег на благотворительность стоит назначить штрафы до 100 000 рублей.

Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, поправки планируют вносить в КоАП. По задумке депутатов, в нем появится отдельная статья, регламентирующая правила использования ящиков для пожертвований (от установки до непосредственного сбора денег). Примерные суммы штрафов (для физлиц):

установка ящиков с нарушениями представителями НКО — от 5000 рублей с конфискацией предмета нарушения;

установка ящиков с нарушениями сторонними лицами — от 3000 до 5000 рублей.

Штрафы для юрлиц планируются существенно выше — до 100 000 рублей. Такая мера может снизить и без того невысокий объем пожертвований: в РПЦ уже сообщили, что количество денег, жертвуемых на продукты нуждающимся, упало.