Наталья Костенко, депутат "ЕР", выступила с предложением урегулирования вопроса о нелегальном сборе пожертвований. По мнению Костенко, за нарушение правил сбора денег на благотворительность стоит назначить штрафы до 100 000 рублей.
Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, поправки планируют вносить в КоАП. По задумке депутатов, в нем появится отдельная статья, регламентирующая правила использования ящиков для пожертвований (от установки до непосредственного сбора денег). Примерные суммы штрафов (для физлиц):
Штрафы для юрлиц планируются существенно выше — до 100 000 рублей. Такая мера может снизить и без того невысокий объем пожертвований: в РПЦ уже сообщили, что количество денег, жертвуемых на продукты нуждающимся, упало.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.