Благотворительный концерт мировых звезд собрал 7 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
Организаторы фонда Global goal поблагодарили всех неравнодушных.
"Ваши усилия помогли нам собрать 6,9 миллиарда долларов на помощь в борьбе с COVID-19. Спасибо!", — говорится в заявлении организации на их странице в Twitter.
На "Global goal: unite for our furure" выступили популярные звезды: Майли Сайрус, Шакира и многие другие. Акцию также поддержала музыкальная группа Coldplay.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.