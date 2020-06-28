Благотворительный концерт мировых звезд собрал 7 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.

Организаторы фонда Global goal поблагодарили всех неравнодушных.

"Ваши усилия помогли нам собрать 6,9 миллиарда долларов на помощь в борьбе с COVID-19. Спасибо!", — говорится в заявлении организации на их странице в Twitter.