Глава Пентагона Марк Эспер в ходе круглого стола Rand Corporation заявил: Россия не сможет стать долгосрочной угрозой для Штатов.
По мнению чиновника, в отличие от Китая наша страна оказалась в демографической яме и испытывает проблемы с ростом экономики.
"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников. Сейчас, конечно, мы наблюдаем вызов со стороны России, который со временем станет меньше", — подчеркнул Эспер.
По мнению главы Пентагона, в сравнении с Россией Китай обладает огромным населением, а его ресурсы и планы развития экономики формируют долгосрочный вызов, который очень сильно отличается от российского.
"Россия стремится заполучить право вето в отношении стран на своей периферии в части их правительственных, экономических и дипломатических решений, а также подорвать НАТО и изменить в своих интересах экономическую и военную инфраструктуру Европы и Ближнего Востока", — отмечают эксперты в рамках военной доктрины от 2018 года.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.