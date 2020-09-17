Глава Пентагона: Россия не считается долгосрочной угрозой

Глава Пентагона Марк Эспер в ходе круглого стола Rand Corporation заявил: Россия не сможет стать долгосрочной угрозой для Штатов.

По мнению чиновника, в отличие от Китая наша страна оказалась в демографической яме и испытывает проблемы с ростом экономики.

"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников. Сейчас, конечно, мы наблюдаем вызов со стороны России, который со временем станет меньше", — подчеркнул Эспер.

По мнению главы Пентагона, в сравнении с Россией Китай обладает огромным населением, а его ресурсы и планы развития экономики формируют долгосрочный вызов, который очень сильно отличается от российского.