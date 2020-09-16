Депутаты Европарламента: Кремль нужно изолировать

В преддверии 17 сентября (именно в этот день пройдет голосование по судьбе проекта "Северный поток-2") ряд депутатов Европарламента выступили с громкими заявлениями. В частности, по сведениям Polskie Radio-24, часть депутатов требует полной остановки проекта и "изоляции Кремля".

"Нужно и дальше изолировать Кремль от международных инициатив и организаций", — сообщают СМИ мнение ряда депутатов по итогам обсуждения.

Напомним, "Северный поток-2" (и так получивший несколько весомых "ударов" из-за пандемии коронавируса и общей негативной экономической обстановки) оказался под угрозой окончательной "заморозки" из-за отравления Алексея Навального. По мнению депутатов Европарламента, за отравлением стоят российские власти.

Также, по мнению Европарламента, страны ЕС должны выработать совместную, общую позицию и, уже отталкиваясь от нее, строить диалог с Москвой.