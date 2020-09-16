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ФРГ и США готовят сделку по "Северному потоку - 2"?

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники сообщает: руководство ФРГ предлагает Штатам сделку, результатом которой будет отмена возможных санкций по "Северному потоку — 2".

ФРГ и США готовят сделку по

По данным Die Zeit, Берлин готов предложить американцам прямые инвестиции в размере примерно 1 млрд евро, которые пойдут на строительство в Германии нескольких терминалов для сжиженного газа. Наполнять терминалы предлагается газом, покупаемым в США.

Такие данные приводятся в письме, которое министр финансов ФРГ Олаф Шольц отправил недавно министру финансов США Стивену Мнучину.

"В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока — 2", — отмечают в Die Zeit.

Ранее американский представитель при НАТО Кей Бейли Хатчисон отметила, что в Штатах ждут отказа Германии от проекта "Северный поток — 2" — и не в последнюю очередь из-за "дела Навального".

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