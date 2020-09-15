Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает, что между проектом "Северный поток-2" и ситуацией с Алексеем Навальным нет никакой связи.
Поэтому австрийский лидер выступил против блокировки проекта.
"В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос", — объяснил свою точку зрения Ван дер Беллен.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.