Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока-2"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает, что между проектом "Северный поток-2" и ситуацией с Алексеем Навальным нет никакой связи.

Поэтому австрийский лидер выступил против блокировки проекта.