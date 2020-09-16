ЕС не будет открывать границы с Россией

Евросоюз не планирует открывать границы с РФ: эту информацию сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

"Было принято решение оставить список стран без изменений", — приводят цитату СМИ.

По данным брюссельского инсайдера, изменения и дополнения к списку обсуждались, но решено было оставить его прежним. Ранее список планировали расширять 2 сентября — тогда также ничего не изменилось. В ВОЗ при этом сообщают об очередном увеличении роста заболевших коронавирусом в Европе, тогда как в России, по данным ведомства, все под контролем.

Европейцы, по последним данным, могут принять у себя гостей из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая и "условного" Китая. Ситуация с Китаем интересна тем, что страна успешно прошла все европейские "критерии отбора", но в сам Китай европейцам пока въезд закрыт.