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Автор Александр Шторм

Вторая волна "короны" и карантин: где правда и где фейки

Политика

В сети набирает обороты очередной фейк с предупреждениями учителей, военных, медиков о том, что карантин продлится с осени до зимы. Люди якобы должны быть готовы к последствиям второй волны коронавируса в виде карантинов, удаленной работы и самоизоляции.

Такая информация распространяется по социальным сетям. В сообщениях говорится о том, что нужно готовиться к отмене очного обучения в школах, отпусков у военнослужащих, а также к введению карантина (сроки называются "до Нового года" и "до февраля").

Подается это все в ключе:

  • "учителям сообщили, что выйдете на пару недель и перейдете на дистанционку",
  • "командиры сказали, что все настолько серьезно, что моряков даже с корабля отпустили домой на неопределенный срок, чтобы успеть до карантина",
  • "таксист сказал, что вез человека из Минздрава/Роспотребнадзора и тот кулуарно предупредил",
  • "брат узнал от кума из службы", и т. д.

Также соцсети, чаты и дискуссии изобилуют всевозможными якобы "подтвержденными начальством" данными о (опять же — якобы) готовящемся карантине, закрытии городов и прочими фейками.

По данным экспертов, такие информационные вбросы — дело рук определенных категорий граждан:

  • Как правило, это "информационные бойцы" оппозиции, украинские "диванные войска" и сотрудники ЦИПСО Украины.
  • За такими занятиями замечены и представители "царебожников", сторонников Платошкина и сектанты всевозможных вариаций "граждан СССР".
  • При этом распространением подобным подобных вещей могут заниматься и самые обыкновенные граждане, которые просто не хотят анализировать информацию и пересылают страшную новость, не разбираясь в ее природе.

По словам силовиков, такая информация недостоверна. Есть определенный уровень заболеваемости, но никаких ограничительных мер по этому поводу не планируется.

То есть все рассказы, что кто-то "узнал от Роспотребнадзора, Минздрава, брата друга свата из ФСБ, администрации" являются фейками. Сегодня за такие сообщения можно и понести ответственность.

Добавим, что ранее теми же (или похожими) лицами распространялись слухи про якобы "опыление лекарствами/вредными веществами" городов с вертолета (многие верили), якобы скрываемое (фейк) реальное количество заболевших и даже про планы ввода войск в города "для обеспечения карантина".

Безусловно, такого рода сообщения не несут в себе ни слова правды.

При этом в Госдуме считают, что можно было бы лишить аккредитации отдельных журналистов NYT и FT, причастных к фейкам о ситуации с коронавирусом в России. За время пандемии в России к ответственности за распространение фейков уже были привлечены и физические лица, и некоторые СМИ.

А пока, как отметили журналисты Znak, "в России набирает обороты новый дачный бум, вызванный пандемией, ограничениями на пересечение границ и страхом перед перспективой снова оказаться на самоизоляции в тесных городских квартирах".

"После прошлого карантина зафиксирован … огромный скачок популярности аренды загородных домов (но не покупки, квартиры хоронить рановато), домашнего спорта и всего, что связано с обустройством квартиры. Из неочевидного — люди стали массово скупать книгу "Остров сокровищ" Стивенсона, заводить ящериц и играть на скрипках",- пишут авторы "Экономики".

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