В сети набирает обороты очередной фейк с предупреждениями учителей, военных, медиков о том, что карантин продлится с осени до зимы. Люди якобы должны быть готовы к последствиям второй волны коронавируса в виде карантинов, удаленной работы и самоизоляции.
Такая информация распространяется по социальным сетям. В сообщениях говорится о том, что нужно готовиться к отмене очного обучения в школах, отпусков у военнослужащих, а также к введению карантина (сроки называются "до Нового года" и "до февраля").
Подается это все в ключе:
Также соцсети, чаты и дискуссии изобилуют всевозможными якобы "подтвержденными начальством" данными о (опять же — якобы) готовящемся карантине, закрытии городов и прочими фейками.
По данным экспертов, такие информационные вбросы — дело рук определенных категорий граждан:
По словам силовиков, такая информация недостоверна. Есть определенный уровень заболеваемости, но никаких ограничительных мер по этому поводу не планируется.
То есть все рассказы, что кто-то "узнал от Роспотребнадзора, Минздрава, брата друга свата из ФСБ, администрации" являются фейками. Сегодня за такие сообщения можно и понести ответственность.
Добавим, что ранее теми же (или похожими) лицами распространялись слухи про якобы "опыление лекарствами/вредными веществами" городов с вертолета (многие верили), якобы скрываемое (фейк) реальное количество заболевших и даже про планы ввода войск в города "для обеспечения карантина".
Безусловно, такого рода сообщения не несут в себе ни слова правды.
При этом в Госдуме считают, что можно было бы лишить аккредитации отдельных журналистов NYT и FT, причастных к фейкам о ситуации с коронавирусом в России. За время пандемии в России к ответственности за распространение фейков уже были привлечены и физические лица, и некоторые СМИ.
А пока, как отметили журналисты Znak, "в России набирает обороты новый дачный бум, вызванный пандемией, ограничениями на пересечение границ и страхом перед перспективой снова оказаться на самоизоляции в тесных городских квартирах".
"После прошлого карантина зафиксирован … огромный скачок популярности аренды загородных домов (но не покупки, квартиры хоронить рановато), домашнего спорта и всего, что связано с обустройством квартиры. Из неочевидного — люди стали массово скупать книгу "Остров сокровищ" Стивенсона, заводить ящериц и играть на скрипках",- пишут авторы "Экономики".
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