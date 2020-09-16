Сергей Миронов: прибавку к пенсии сожрёт инфляция

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с призывом не радоваться данным о грядущем в 2021 году повышении пенсий.

По данным чиновника, средняя пенсия составит в 2021 году 17 400 рублей, но при этом по стране люди получают "совсем другие деньги".

"В очередной раз так гражданам рекламируют будущую индексацию, которая проводится по закону. А прибавка та же, что и годом ранее, — 1 тыс. рублей. Как и обещали при принятии пенсионной реформы, так и делают", — написал Миронов в своем Facebook.

Миронов сообщил, что "повышение" недостаточно большое, поскольку его "сожрёт инфляция".

"Большинство пенсионеров получают совсем другие деньги — 8-11 тыс. рублей, "коммуналка", цены на продукты и лекарства не просто "сожрут" эту жалкую тысячу, но и оставят в минусе. Так чем кичиться? Нечем! Это борьба с ветряными мельницами. Пока не признаем пенсионный геноцид ошибкой, не встанем на другой путь, ничего в этом плане в лучшую сторону не изменится", — завершает мысль Миронов.

По данным Пенсионного фонда России в период с 2021 по 2023 годы пройдет индексация в следующих размерах (только для неработающих пенсионеров):