В России средний размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей с нынешних 16,5 тыс. рублей.

"В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В 2021 году Пенсионный фонд России обеспечит выплаты для 43 млн человек.