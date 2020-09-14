Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей с нынешних 16,5 тыс. рублей.
"В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В 2021 году Пенсионный фонд России обеспечит выплаты для 43 млн человек.
"В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий 43 млн пенсионерам будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты — 425 млрд рублей", — говорится в сообщении.
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