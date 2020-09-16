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МИД Белоруссии: победителя выборов определил народ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в ЕС не должны высказывать сомнений относительно легитимности выборов в стране. По его мнению, Александр Лукашенко победил, получив поддержку большинства избирателей, о чём политик и сообщил журналистам.

МИД Белоруссии: победителя выборов определил народ

"У нас прошли выборы, пусть, по некоторым высоким канонам, и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя", — выступил с речью Макей.

Макей отметил, что некоторые специалисты ЕС "ставят себя вровень с белорусским народом", на основании чего "получают право" сомневаться в том, как прошли выборы.

"И, в принципе, к чему придёт мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?" — задался Макей вопросом.

Заявления Макея стали реакцией на выступление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который сообщил: в ЕС Лукашенко не признают легитимным президентом, а лучший вариант решения проблемы — ещё одни выборы.

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