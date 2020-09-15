В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов о том, какую позицию займет Москва в случае отставки Александра Лукашенко. По мнению СМИ, такой вариант возможен, учитывая масштабные протесты, не утихающие уже много дней.

"Я бы в такие эвентуальные [возможные лишь при благоприятных обстоятельствах] рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим", — ответил Песков представителям СМИ.

Политик выразил надежду, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством. По его словам, "в Москве надеются, что так и останется".

Также Песков дал комментарий касательно того, будут ли российские власти начинать расследование против Лукашенко в связи с выдвинутыми обвинениями.

"Мы с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем", — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства уверен: фактов вмешательства в белорусский избирательный процесс со стороны РФ нет.