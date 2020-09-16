Напомним: ранее в Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко. По мнению СМИ, такой вариант возможен, учитывая масштабные протесты, не утихающие уже много дней.

"Я бы в такие эвентуальные [возможные лишь при благоприятных обстоятельствах] рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим", — сообщил Песков прессе.

Ситуацию прокомментировал эксперт Института стран СНГ Игорь Сергеевич Шишкин.

"Это не уклончивый ответ. Это абсолютно адекватный вопросу ответ. Вопрос был провокационный: не хотите ли вы снять президента соседнего государства, не будете ли вы рады, если он лишится своего поста.

Россия неоднократно заявляла о том, что она не вмешивается во внутренние дела Белоруссии и что решать, кому быть президентом Белоруссии, должен народ Белоруссии на выборах, на законных основаниях. Вот позиция России.

Спрашивают: как вы отнесетесь к тому, что президента "снесут". И какой вы хотели получить ответ на этот вопрос?

Вопрос — чистая провокация. Это раз.

Второе: президент России официально поздравил президента Белоруссии Лукашенко с избранием на новый срок письменно, а потом при встрече на камеру лично поздравил, из чего мы можем сделать вывод, что официально Россия признает Лукашенко законно избранным президентом Республики Беларусь.

И вы хотите сказать, что пресс-секретарь должен быть дать какую-то иную оценку? Нет, конечно. Так что абсолютно адекватный и вежливый ответ на провокационный вопрос", — рассказал Шишкин.