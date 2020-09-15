ЕС считает Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель оговорился во время своего выступления и назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".

"Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины", — заявил политик.

Когда из зала послышались возгласы и смешки, то Боррель понял свою ошибку и добавил: "Конечно, Белоруссии, о чем я только думал".