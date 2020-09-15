Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель оговорился во время своего выступления и назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".
"Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины", — заявил политик.
Когда из зала послышались возгласы и смешки, то Боррель понял свою ошибку и добавил: "Конечно, Белоруссии, о чем я только думал".
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.