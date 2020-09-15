Жириновский: "Места на выборах в 21-м году уже расписаны"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова выступил с критикой методик, которые использовались в ходе Единого дня голосования.

По словам политика, технологии выборов 13 сентября "возмутительны", и в случае их применения на выборах 2021 года последствия для России могут оказаться "похлеще тех, что Белоруссии".

"Уже расписаны места на выборах в 21-м году. Где кто из вас будет сидеть", — сообщил депутатам Жириновский. "Если так проводить выборы, как сейчас они проводятся 13 сентября, то Белоруссия — это будет цветочки, и Хабаровск, а ягодки будут такие, что будет бежать некуда! Янукович — сюда, Лукашенко — сюда, а вы куда? В Китай? Вот учите китайский язык, вас там примут, в китайских тюрьмах!" — эмоционально высказался Жириновский на заседании.

Ранее схожие настроения продемонстрировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, при таком подходе к выборам наступит "политический дефолт", за которым последуют выступления на улицах.