Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова выступил с критикой методик, которые использовались в ходе Единого дня голосования.
По словам политика, технологии выборов 13 сентября "возмутительны", и в случае их применения на выборах 2021 года последствия для России могут оказаться "похлеще тех, что Белоруссии".
"Уже расписаны места на выборах в 21-м году. Где кто из вас будет сидеть", — сообщил депутатам Жириновский.
"Если так проводить выборы, как сейчас они проводятся 13 сентября, то Белоруссия — это будет цветочки, и Хабаровск, а ягодки будут такие, что будет бежать некуда! Янукович — сюда, Лукашенко — сюда, а вы куда? В Китай? Вот учите китайский язык, вас там примут, в китайских тюрьмах!" — эмоционально высказался Жириновский на заседании.
Ранее схожие настроения продемонстрировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, при таком подходе к выборам наступит "политический дефолт", за которым последуют выступления на улицах.
"Мы считаем, что махинации на выборах достигли предела. Или мы приведём всё в норму в соответствии с законом, или мы неизбежно придём к политическому дефолту и борьбе на улице, потому что если нет возможности исправить (ситуацию - Прим.ред.) бюллетенем в руках, остаётся один способ, его история знает: или булыжник, или винтовка", — отметил Зюганов.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.