В правительстве задумались над почасовым МРОТ

В федеральном правительстве выступили с необычной инициативой: ввести понятие "почасовой МРОТ". Нововведение стало итогом обсуждения между членами правительства, профсоюзов и работодателями проекта Генерального соглашения на 2021—2023 годы.

Почасовой МРОТ хотят внедрить для тех, кто работает по краткосрочным трудовым договорам. Дело в том, что хотя минимальный размер оплаты труда и регулируется законодательством, минимальная стоимость часа работы регулировке поддается с трудом. Сложность задачи — в понимании того, какую ставку определить:

если платить "порционно" исходя из МРОТ, то ставка выходит менее 100 рублей за час;

если платить около 200 рублей, то в невыгодном положении оказываются уже работающие за МРОТ.

Пока участники обсуждения лишь составляют общую позицию по проблеме, однако проект соглашения нужно закончить примерно к концу октября, уточняют журналисты.

Отметим, что почасовая оплата труда считается нормой во многих странах Европы: например, в Болгарии это 6 евро, а в Германии — 8,5.