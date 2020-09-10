В правительстве рассматривается инициатива ежемесячных гарантированных выплат всем россиянам. Эксперт, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов объяснил в прямом эфире радио "Комсомольская правда", что это такое и откуда правительство возьмёт эти деньги.

"Если мы говорим о том, что мы просто гарантируем всем, независимо от уровня доходов и состояния занятости, прожиточный минимум, тогда эта сумма приблизительно будет равняться 12 тысячам. Понятно, что в год нужно закладывать на каждого сумму не менее 144 тысяч рублей. А когда мы говорим обо всём населении и приблизительно о такой сумме, то это триллионы", — объяснил специалист.

"Никуда это не вшивается, это просто, условно говоря, государство вот такую сумму собрало в виде налогов, поступлений от таможенных платежей, акцизов и прочего, суммировало и решило всех нас наградить определённой суммой. Еще раз подчеркну, независимо от статуса, уровня дохода, возраста, пола, места проживания, главное, чтобы ты был гражданин РФ", — подчеркнул Сафонов.