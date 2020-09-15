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Миронов рассказал, когда будет похоронен Ленин

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов прокомментировал волну обсуждений, последовавшую за объявлением намерений Союза архитекторов "выселить Ленина из Мавзолея".

Миронов рассказал, когда будет похоронен Ленин

По словам политика, этот вопрос — о захоронении вождя мирового пролетариата и ликвидации Мавзолея на Красной площади — будут решать следующие поколения россиян.

"Возможно, уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. Они будут думать, надо ли что-то делать с Мавзолеем. Они, наверное, захотят разобраться со всеми захоронениями у Кремлёвской стены", — сказал Миронов.

И добавил:

"Сейчас время педалировать эту проблему ещё не пришло. Рано".

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