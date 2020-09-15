Миронов рассказал, когда будет похоронен Ленин

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов прокомментировал волну обсуждений, последовавшую за объявлением намерений Союза архитекторов "выселить Ленина из Мавзолея".

По словам политика, этот вопрос — о захоронении вождя мирового пролетариата и ликвидации Мавзолея на Красной площади — будут решать следующие поколения россиян.

"Возможно, уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. Они будут думать, надо ли что-то делать с Мавзолеем. Они, наверное, захотят разобраться со всеми захоронениями у Кремлёвской стены", — сказал Миронов.

И добавил:

"Сейчас время педалировать эту проблему ещё не пришло. Рано".

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