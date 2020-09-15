Миронов рассказал, когда будет похоронен Ленин

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов прокомментировал волну обсуждений, последовавшую за объявлением намерений Союза архитекторов "выселить Ленина из Мавзолея".
По словам политика, этот вопрос — о захоронении вождя мирового пролетариата и ликвидации Мавзолея на Красной площади — будут решать следующие поколения россиян.
"Возможно, уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. Они будут думать, надо ли что-то делать с Мавзолеем. Они, наверное, захотят разобраться со всеми захоронениями у Кремлёвской стены", — сказал Миронов.
И добавил:
"Сейчас время педалировать эту проблему ещё не пришло. Рано".
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
Зюганов вышел из себя от идеи освободить Мавзолей от Ленина
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.