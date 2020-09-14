Союз архитекторов готовится к выселению Ленина

Всероссийский конкурс Союза архитекторов России на создание концепции "ре-использования" мавзолея Ленина вызвал гнев лидера КПРФ и напомнил о давней дискуссии о захоронении вождя мирового пролетариата.

Инициатива профессионального объединения зодчих оказалась неожиданной и даже вызывающей в контексте тренда государственной политики России, направленной на создание культа всего советского.

Конкурс на вечность

Конкурс по изменению функций мавзолея Ленина объявлен в рамках фестиваля Союза архитекторов России "Зодчество", который проходит под девизом "Вечность". Целью творческого состязания названо создание банка идей "по ре-использованию мавзолея — безусловного шедевра архитектуры ХХ века":

"Нахождение Вождя Великой Октябрьской Социалистической Революции В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого Вождя".

Организаторы уверены, что страна "осознала ошибки" и что задачу по поиску новых вариантов использования творения Алексея Щусева "необходимо решать превентивно, чтобы перезахоронение вождя происходило одновременно с возрождением Мавзолея к новой "вечной жизни".

В частности, предлагается использовать мавзолей как филиал Музея русской архитектуры и представить в его экспозиции все проекты усыпальницы Владимира Ульянова-Ленина:

фанерную;

деревянную;

гранитную.

Гнев лидера КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать "всякие провокационные инициативы" Союза архитекторов России, но тем не менее цитаты его высказываний по теме разлетелись по новостным лентам:

"Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии… Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь — это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи".

Обстановка в мире и правда — тревожная. То два туриста шпиль поедут смотреть, то у здорового человека внезапно нарушается обмен веществ, причем настолько, что его анализы изучают эксперты ОЗХО. Еще и Хабаровск безобразничает, выказывая свое вольнодумство, да и белорусы вздумали требовать честных выборов и прекращения политических репрессий.

Насколько следует из текста конкурсной документации, архитекторы вовсе не призывают произвести точечную застройку на Красной площади или построить аквапарк с аттракционами. А вот по части провокации Геннадий Зюганов прав.

Когда государственная политика нацелена на полное отождествление Российской Федерации с Советским Союзом, включая и преступления режима, то это даже не провокация. Это — жирная заявка на участие в качестве подозреваемых в дебюте недавно созданного специального подразделения Следственного комитета России (СК) по борьбе с вольными трактовками истории. Федор Тютчев давно заметил:

"Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело".

Последствия подрывной деятельности Союза архитекторов России, обрисованные Геннадием Зюгановым, вызывают нешуточную тревогу. Может так статься, что если завтра похоронить Владимира Ульянова-Ленина по-человечески, как того и хотели его родственники, то на следующий же день в мавзолее откроется Макдональдс или того хуже -обоснуются солдаты НАТО.

Традиции разрушения

Главный коммунист страны, безусловно, знает, что именно большевики изменили исторический облик Красной площади, да и основательно прошлись бульдозерами по старой Москве, сравняв с землей огромное количество исторических памятников.

Но надо признать, что снос исторических памятников и православных храмов входит в традиции, переданные нам предками. История строительства и восстановления Храма Христа Спасителя началась со сноса при царях Романовых древнего Алексеевского Стародевичего монастыря. Об этом как-то не принято вспоминать. Логичный вопрос, почему ныне здравствующий Новодевичий монастырь называется именно "Ново", по-прежнему стыдливо повисает в воздухе.

Если стало возможным вернуть взорванный большевиками Храм Христа Спасителя на свое прежнее место, то нет и особых причин, чтобы кому-либо не задуматься не столько о новом утилитарном применении мавзолея Ленина, сколько о восстановлении исторического облика главной площади страны.

Системный симбиоз

Ответ на вопрос, возможен ли в принципе на данном отрезке новейшей истории России перенос кладбища у кремлевской стены, от властей давно получен. Парадигма стабильности не терпит движений, которые бы лишили общество идеологического фетиша и прервали бы процесс симбиоза советской системы с нынешней партийно-номенклатурной почти религиозной конструкцией.

Коммунистические символы серп и молот уже аккуратно вписаны в канонические изображения в православном храме. По-прежнему мало кого смущает, что в непосредственной близости от могил известных граждан Советского Союза устраиваются веселые праздники, концерты и ярмарки.

Мавзолей Ленина — тоже часть создаваемого образа страны, которая предпочитает жить прошлым и традиционно верить в светлое будущее, при этом игнорируя настоящее. Пусть мавзолей Ленина и стыдливо камуфлируют на День Победы, но он по-прежнему важный элемент в системе официальных ценностей.

Государство уже, по сути, лишило возможности граждан публично давать свои оценки историческим событиям и подвергать сомнению официально принятые версии, даже если они выглядят, по меньшей мере, сомнительно.

Страшно представить, как бы теперь пришлось писателю Даниилу Гранину отдуваться за критику советских маршалов и свои рассказы о солдатской правде Великой Отечественной. Его вполне могли бы подтянуть к статьям и обвинить в:

фальсификация истории;

отрицании подвига дедов и прадедов;

оскорблении всевозможных чувств.

Говорить о том, что дискуссии на исторические темы полезны, потому что помогают властям избежать фатальных последствий тех или иных решений, все равно что обстоятельно доказывать, что Деда Мороза не существует.

Нынешняя парадигма стабильности последовательно возрождает фантомы советской системы. Правящая политическая элита стремится погрузить граждан в фимиам "Вечной победы", уводя в тень преступления исторического прошлого и прикрывая свои собственные огрехи, алчность и банальную некомпетентность.

Возможно, именно поэтому историческая тематика стала основой основ внутриполитической доктрины России. Альбер Камю тоже обратил на этот совсем не новый тренд внимание:

"Ответственность перед историей освобождает от ответственности перед людьми. В этом ее удобство".