Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея Ленина.

"Такое решение было принято в связи с возникшим вокруг конкурса громким негативным общественным резонансом. Ещё с утра я не хотел отменять конкурс. Когда начинают искажать информацию, говорить, что я хочу снести мавзолей и тому подобное, — это уже переходит всякие границы. Пока повременим, посмотрим, жизнь покажет", — рассказал председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Союза архитекторов России объявляет о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по "реиспользованию" мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Как один из вариантов предлагается рассмотреть возможность сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени автора мавзолея Алексея Щусева", — говорилось в субботнем сообщении на сайте союза архитекторов.