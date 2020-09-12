Лидер КПРФ Геннадий Зюганов жёстко раскритиковал идею о захоронении советского вождя Владимира Ленина и изменения концепции Мавзолея.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на новые концепции использования Мавзолея без Ленина.

"Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь — это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи.

Рассматривать любое сооружение в отрыве от того, кто или на кого он был сооружён — никто не имеет права. Решение о захоронении Ленина было принято на съезде, было одобрено всеми советами Российской Федерации. Это решение отцов и дедов — оно для меня священно. Мавзолей является не просто символом архитектуры, он символ великой государственности", — пояснил политик.

"Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их прогоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов — уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда", — добавил Зюганов.