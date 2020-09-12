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Зюганов вышел из себя от идеи освободить Мавзолей от Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов жёстко раскритиковал идею о захоронении советского вождя Владимира Ленина и изменения концепции Мавзолея.

Зюганов вышел из себя от идеи освободить Мавзолей от Ленина

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на новые концепции использования Мавзолея без Ленина.

"Я рассматриваю как откровенную провокацию. Людей, которые не отвечают за стабильность в стране, которые не понимают, что происходит в мире и которые подливают масло в огонь. Мавзолей и Красная площадь, советский некрополь — это прежде всего гордость нашей великой советской эпохи, победной эпохи.

Рассматривать любое сооружение в отрыве от того, кто или на кого он был сооружён — никто не имеет права. Решение о захоронении Ленина было принято на съезде, было одобрено всеми советами Российской Федерации. Это решение отцов и дедов — оно для меня священно. Мавзолей является не просто символом архитектуры, он символ великой государственности", — пояснил политик.

"Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их прогоним оттуда. И ещё раз предупреждаем всех провокаторов — уймитесь! Подожжёте Россию, вам бежать придётся отсюда", — добавил Зюганов.

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