В Союзе архитекторов РФ задумались о будущем Мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России хочет создать банк идей относительно дальнейшей эксплуатации Мавзолея на Красной площади в случае захоронения тела Владимира Ленина. Для этого был объявлен конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела советского вождя.

В Союзе утверждают, что пребывание тела Владимира Ленина в Мавзолее в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, противоречит современным представлениям о вечной памяти, является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".

Однако отказаться от Мавзолея нельзя, поскольку он находится под охраной ЮНЕСКО и "обеспечивает гармоничную связь Красной площади и Кремля".