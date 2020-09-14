Песков: Лукашенко - легитимный президент. Кто думает иначе - ошибается

Кремль считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Комментарии Дмитрия Пескова последовали после угроз со стороны поддерживаемой Западом оппозиционной фигуры Светланы Тихановской о том, что любые договоренности, достигнутые между Москвой и Минском, не будут признаны ее движением, если оно когда-нибудь придет к власти. Характеризуя Лукашенко как ”нелегитимного" президента, она заявила, что, по ее мнению, любые сделки, которые он заключает, не имеют юридической силы.