Кремль считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
Комментарии Дмитрия Пескова последовали после угроз со стороны поддерживаемой Западом оппозиционной фигуры Светланы Тихановской о том, что любые договоренности, достигнутые между Москвой и Минском, не будут признаны ее движением, если оно когда-нибудь придет к власти. Характеризуя Лукашенко как ”нелегитимного" президента, она заявила, что, по ее мнению, любые сделки, которые он заключает, не имеют юридической силы.
"Господин Лукашенко является законным президентом Беларуси и коллегой президента Путина в межгосударственных отношениях, - подчеркнул Песков. - Что касается тех, кто не согласен с результатами выборов, то все они являются гражданами братской Беларуси, и мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме неконституционных маневров, а юридически.”
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