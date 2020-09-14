Тихановская - Путину: белорусский народ отказал Лукашенко в доверии

Светлана Тихановская выступила с обращением к Владимиру Путину и напомнила: Лукашенко не признали президентом ни в Белоруссии, ни на Западе. Выступление Тихановской прошло на фоне ожидаемой встречи лидеров РФ и Белоруссии в Сочи.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", — обратилась к российскому президенту Тихановская.

Напомним: в Сочи Лукашенко и Путин обсудят ряд вопросов, касающихся дальнейших отношений двух стран, в том числе — возможную реструктуризацию долгов Минска. Известно, что Путин уже пообещал поддержать Лукашенко в случае конфликта с Западом, поскольку Белоруссия входит в ОДКБ.