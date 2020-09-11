Постпредство России: данных по Навальному в ОЗХО нет

Сотрудники постоянного представительства РФ при ОЗХО сообщают, что ни 9, ни 10 сентября обещанные немецкой стороной данные о найденных в организме Навального отравляющих веществах в организацию не поступили.

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", — прокомментировали представители России на сайте нидерландского посольства страны.

Также данные о том, что никаких сведений по Навальному у них нет, предоставили и в техсекретариате ОЗХО. По словам сотрудников секретариата, единственное, что поступило из Берлина, — корреспонденция Министерства иностранных дел касательно М. Бергера, она пришла 3 сентября.

При этом власти ФРГ уже 2 сентября выступили с сообщением о найденных отравляющих веществах, которые, предположительно, относятся к группе "Новичок".