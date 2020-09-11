МИД РФ: стабилизация отношений с США откладывается

Отношения России и США далеки от стабилизации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, причиной "отдаления" стран друг от друга станут новые американские санкции, которые еще и не принесут Вашингтону желаемых результатов.

"Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений всё больше отдаляется", — прокомментировала Захарова в ходе брифинга 11 сентября.

Захарова подтвердила, что Россия не собирается вмешиваться в американские выборы и никогда прежде в них не вмешивалась. Заявление стало реакцией на очередной пакет санкций от Вашингтона: нескольких российских граждан обвинили в киберпреступлениях и попытке вмешательства в электоральные процессы Штатов.

Власти США, к слову, готовы выплатить вознаграждение всем, кто поделится с ними важной информацией о "коррекции" выборов. Об этом сообщил 5 августа Майкл Помпео.