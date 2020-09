В "дело Навального" вступает Британия: посол России вызван "на ковер"

Правительство Великобритании вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить свою "глубокую озабоченность" тем, что оно назвало "отравлением российского оппозиционера" Алексея Навального.

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД.

Доминик Рааб заявил ему о "глубокой озабоченности британского правительства отравлением российского оппозиционера Алексей Навального" и потребовал от Москвы "полного, прозрачного расследования" по этому вопросу.

Об этом сообщил в своём Twitter сам Рааб.

1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation