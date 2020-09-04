Игорь Додон сделал заявление о том, что в правительстве нужны кадровые перестановки. Это поможет улучшить ситуацию в целом. Но добавил, что, скорее всего, это произойдёт не раньше весны следующего года.

"Я не думаю, что до завершения президентских выборов в республике появится новое правительство, кабмин — в этом или ином составе, но с тем же премьером, будет действовать до следующих досрочных парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в марте или апреле.

В команде правительства могут произойти изменения, они необходимы, на определённых этапах нужно добавлять "свежую кровь", — сказал Додон.