Наталья Адаменко: Зеленский грубо нарушает диппротокол

Президент Украины плохо знает, как надо выглядеть на дипломатических встречах высокого уровня, по мнению Натальи Адаменко (эксперта по дипломатическому протоколу).

Адаменко отметила целый ряд ошибок. К примеру, Владимир Зеленский пришёл на встречу с главами МИД других государств в чёрной рубашке. Ещё и закатал при этом рукава. Кто-то из сторонников президента попытался указать, что также поступал и Обама. Но Наталья Адаменко объяснила, что Обама допускал подобное только на встречах с теми, кто ниже него по чину.