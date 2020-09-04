Президент Украины плохо знает, как надо выглядеть на дипломатических встречах высокого уровня, по мнению Натальи Адаменко (эксперта по дипломатическому протоколу).
Адаменко отметила целый ряд ошибок. К примеру, Владимир Зеленский пришёл на встречу с главами МИД других государств в чёрной рубашке. Ещё и закатал при этом рукава. Кто-то из сторонников президента попытался указать, что также поступал и Обама. Но Наталья Адаменко объяснила, что Обама допускал подобное только на встречах с теми, кто ниже него по чину.
"Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", — сказала Адаменко.
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