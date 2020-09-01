Домашние питомцы станут неприкасаемыми для коллекторов

В повестку дня одного из ближайших заседаний Госдумы будет включено голосование за новый закон, запрещающий коллекторам и судебным приставам изымать домашних животных для погашения задолженности.

Об этом сообщил RT автор законопроекта, депутат от ЕР Владимир Бурматов.

Вскоре после того, как политики 9 сентября вернутся с летних каникул, им будет представлен список животных, которые должны считаться запретными для коллекторов. По словам Бурматова, новый закон защитит в этом плане всех домашних животных, не используемых для предпринимательской деятельности.

В настоящее время коллекторы не могут изымать сельскохозяйственных животных, таких как крупный рогатый скот и олени, но не кошки и собаки.

"С нашей точки зрения, это варварство, святотатство и возмутительная жестокость, — сказал парламентарий. — Речь идет в основном о кошках и собаках, а также о других диких животных, содержание которых официально не запрещено в жилых домах."

По словам Бурмантова, свою поддержку выразили все партии, представленные в Госдуме, в том числе три крупнейшие — "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.

"То, что такая практика существует сегодня в России, абсурдно и позорно. Конечно, этот законопроект нужно принять", — сказал Николай Харитонов, депутат от Аграрной партии России.

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