Коллекторы готовятся к сезону выбивания долгов

Начало осени в России может оказаться очень богатым для коллекторов. "Специалисты" ждут "убойного" сентября и готовятся к сезону выбивания долгов.

Особенно урожайным может оказаться работа по микрозаймам, которые россияне стали "сверхактивно" брать в начале августа.

"Непонятно, люди после отпусков пытаются пополнить микрозаймами семейные бюджеты, берут на отдых или готовятся к школе для детей, но россияне микрозаймятся, как не в себя сейчас. Значит, к сентябрю будут просрочки, и у нас будет много работы — и проценты за взысканное", — заявил "Банкиру" источник в одном из крупнейших коллекторских агентств.

Напомним, что объём новой просроченной задолженности после введения карантина критически вырос по ряду видов кредитования, сообщает "Эквифакс".

За май-июнь 2020-го рост просроченных долгов распределился следующим образом:

по автокредитам +129,5%;

по ипотеке +125,1%;

по кредитам наличными +115%;

по кредитным картам +51,7%;

по микрозаймам +63,8%;

по POS-кредитам +56%.

Также СМИ выяснили: граждане России потратили часть пособий, выделенных государством на детей во время пандемии, погашая микрозаймы.

"Изначально было понятно, что часть выплат на детей уйдёт на оплату кредитов и осядет в МФО и банках. Люди, лишённые работы, доходов, получили по 10 тысяч рублей дважды. Для большинства регионов это реально ощутимые суммы. Так что оставалось делать народу? Закрывать бреши в бюджетах, выплачивая займы", — пишут экономисты.

Другие же специалисты отмечают, что такое расходование средств вместо трат на детей — "ужасно" и сравнимо с покупкой новых гаджетов на "коронавирусный платёж".

"Кредитные кандалы продолжают меланхолично бряцать на тощих щиколотках россиян", — пишут эксперты.

А в паблике "Банкста" добавили, что после прохождения пика пандемии коронавируса коллекторы умудряются выбивать долги из клиентов, как до кризиса.

В июле средний платеж по долгу составил 5300 руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики ассоциации коллекторских агентств.

Отдельный разговор о методах взыскания и воздействий на должников. В Федеральную службу судебных приставов из-за нарушения прав при взыскании просроченной задолженности физлиц поступило 28400 жалоб. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего граждане жалуются на микрофинансы и коллекторов.

Для уменьшения жалоб надо увеличивать размер штрафов в 2-2,5 раза (до 500 000 рублей для юрлиц). Общий размер штрафов в 2019 году составил всего 114 млн рублей, подытожили авторы канала.