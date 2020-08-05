Начало осени в России может оказаться очень богатым для коллекторов. "Специалисты" ждут "убойного" сентября и готовятся к сезону выбивания долгов.
Особенно урожайным может оказаться работа по микрозаймам, которые россияне стали "сверхактивно" брать в начале августа.
"Непонятно, люди после отпусков пытаются пополнить микрозаймами семейные бюджеты, берут на отдых или готовятся к школе для детей, но россияне микрозаймятся, как не в себя сейчас. Значит, к сентябрю будут просрочки, и у нас будет много работы — и проценты за взысканное", — заявил "Банкиру" источник в одном из крупнейших коллекторских агентств.
Напомним, что объём новой просроченной задолженности после введения карантина критически вырос по ряду видов кредитования, сообщает "Эквифакс".
За май-июнь 2020-го рост просроченных долгов распределился следующим образом:
Также СМИ выяснили: граждане России потратили часть пособий, выделенных государством на детей во время пандемии, погашая микрозаймы.
"Изначально было понятно, что часть выплат на детей уйдёт на оплату кредитов и осядет в МФО и банках. Люди, лишённые работы, доходов, получили по 10 тысяч рублей дважды. Для большинства регионов это реально ощутимые суммы. Так что оставалось делать народу? Закрывать бреши в бюджетах, выплачивая займы", — пишут экономисты.
Другие же специалисты отмечают, что такое расходование средств вместо трат на детей — "ужасно" и сравнимо с покупкой новых гаджетов на "коронавирусный платёж".
"Кредитные кандалы продолжают меланхолично бряцать на тощих щиколотках россиян", — пишут эксперты.
А в паблике "Банкста" добавили, что после прохождения пика пандемии коронавируса коллекторы умудряются выбивать долги из клиентов, как до кризиса.
В июле средний платеж по долгу составил 5300 руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики ассоциации коллекторских агентств.
Отдельный разговор о методах взыскания и воздействий на должников. В Федеральную службу судебных приставов из-за нарушения прав при взыскании просроченной задолженности физлиц поступило 28400 жалоб. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего граждане жалуются на микрофинансы и коллекторов.
Для уменьшения жалоб надо увеличивать размер штрафов в 2-2,5 раза (до 500 000 рублей для юрлиц). Общий размер штрафов в 2019 году составил всего 114 млн рублей, подытожили авторы канала.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.