80 тысяч жалоб: Путин поручил навести порядок у коллекторов

Глава государства выразил крайнее неудовлетворение работой коллекторских организаций в России.

"То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы! Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Главный судебный пристав проинформировал, что сейчас на рынке коллекторских услуг действуют три типа организаций. Первые — легальные, которых контролирует ФССП. Это 321 организация с учётом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны их 800 в 59 субъектах федерации. Вторая часть коллекторов действует от кредитных организаций, третья — от микрофинансовых.