Глава государства выразил крайнее неудовлетворение работой коллекторских организаций в России.
"То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы! Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.
Главный судебный пристав проинформировал, что сейчас на рынке коллекторских услуг действуют три типа организаций. Первые — легальные, которых контролирует ФССП. Это 321 организация с учётом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны их 800 в 59 субъектах федерации. Вторая часть коллекторов действует от кредитных организаций, третья — от микрофинансовых.
"Это 1606 организаций, за 3,5 года на них поступило 80 тысяч жалоб. Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону", — пояснил Аристов и предложил сделать их подконтрольными ФССП.
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