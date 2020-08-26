Большинство российский семей увязли в кредитах и займах

Эксперты НАФИ заявили, что большинство российских семей сейчас имеют на руках незакрытые кредиты. И ситуация с просрочками будет ухудшаться.

Как пишут СМИ более 72% российских семей увязли в кредитах и микрозаймах.

Этот показатель является абсолютным рекордом за всю новейшую историю РФ. За последние три года количество займов выросло на 15%, а по сравнению с 2009 годом — в 4 раза.

Аналитики отмечают, что чаще склонны брать кредиты люди от 25 до 44 лет (12%), меньше всего — пенсионеры (4%). Наиболее популярным стал потребительский кредит (на мебель, гаждеты, технику, путевки и дорогую одежду), который брали более половины россиян (51%) за последний год.

Отметим также, что 14% оформляли ипотеку и POS-кредиты, еще 8% взяли средства на покупку автомобиля. Интересно также, что по данным аналитиков летом россияне начали массово допускать просрочки по кредитам и "микрозаймиться как не в себя", поэтому для коллекторов может наступить очень жаркое время.

Ситуацию пояснил эксперт Национальной банковской ассоциации В. Алексеев:

"93% кредитов взято на покупку товаров и услуг НЕ первой необходимости. Не на еду, одеть детей в школу, медицину или срочно поменять сломавшийся холодильник…берут на дорогой смартфон, на иномарку, на телевизор во всю стену, на шубы и куртки, на путевки за границу, на свадьбу сына "чтобы соседи не осудили", на ювелирку супруге".

Эксперт в весьма жесткой форме высказал мнение, что россиянам следует умерить свои аппетиты и соотносить свои желания с возможностями.

"Если у человека нет денег, он должен "покупать не иномарку, а Lada, ходить с телефоном-фонариком, смотреть старый ТВ, ездить на дачу вместо юга и покупать себе и жене дешевые вещи с рынка — вот твой настоящий уровень жизни — который ты заслужил своим образованием, опытом или их отсутствием".

Действительно, по данным НАФИ, наиболее популярным стал потребительский кредит, который брали более половины россиян (51%) за последний.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга реже брали потребительские ссуды, чем в среднем по России (28% против 51%), однако чаще обращались за кредитными картам (44% против 28%).

И рост показателя будет продолжаться, так как займы начали брать "свободные от выплат и ранее не задействованные члены домохозяйств", пояснил главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин.

А по мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, так люди компенсируют спад реальных располагаемых доходов. По его словам, "это не проблема, если заемщик стабильно зарабатывает для обслуживания кредита. Хуже, когда банки удовлетворяют фактически неплатежеспособный спрос".

Ситуация в экономике сейчас далеко на радужная, так как реальные располагаемые денежные доходы россиян рухнули на 8%. Накопленным итогом за полугодие люди стали беднее на 3,7%, а уровень жизни откатился на отметки 11-летней давности.

Фактически, средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России с начала года увеличилась на 12%, или на 37 тысяч рублей, до 323,8 тысячи, отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

При этом показатель закредитованности семей (исчисляется как средний долг к доходу) по итогам второго квартала достиг 30%. Таким образом, в июле общий размер задолженности физлиц достиг 19,909 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

Так что россияне живут сейчас с рекордной долговой нагрузкой: на 1 апреля в среднем люди были должны банкам от 10 до 60% своих ежемесячных доходов. А сегодня каждый четвертый пребывает в рабстве у кредитора, отдавая ему более 80% своего месячного заработка, подытожили эксперты.

Впрочем, взыскатели уже готовятся к массированному выбиванию долгов и пени по микрозаймам, которые россияне стали "сверхактивно" брать в начале августа.

"Непонятно, люди после отпусков пытаются пополнить микрозаймами семейные бюджеты, берут на отдых или готовятся к школе для детей, но россияне микрозаймятся как не в себя сейчас. Значит, к сентябрю будут просрочки и у нас будет много работы — будет убойно взыскивать и брать проценты, пени, штрафы — заявил "Банкиру" источник в одном из банков.