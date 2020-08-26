Путин назвал ситуацию вокруг Куштау в Башкирии "грустной историей"

Президент России Владимир Путин поддержал жителей Башкирии, которые встали на защиту горы Куштау. Он поручил разобраться в этом вопросе прокуратуре и правительству России.

Актуальный вопрос подняли на совещании с руководством республики Башкортостан. Глава государства подчеркнул, что иностранная компания просто выкачивает деньги, выводя деньги в офшоры.

"Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история. Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — отметил Владимир Путин.

Он также дал указание прокуратуре разобраться, как государство утратило контроль над активами компании. Законность сделки проверят в ближайшее время.

Ранее о том, что необходимо пересмотреть итоги слияния ОАО "Сода" и "Каустик", в результате которого появилась Башкирская содовая компания, заявил глава региона Радий Хабиров. Сейчас республике принадлежит 38% акций предприятия.