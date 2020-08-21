Сделку по созданию БСК проверят власти Башкирии

Глава Башкирии заявил, что намерен пересмотреть итоги слияния ОАО "Сода" и "Каустик", в результате которого в мае 2013 года была образована Башкирская содовая компания (БСК).

"Мы сейчас прорабатываем и анализируем юридическую историю сделки, согласно которой произошла приватизация "Соды". И, соответственно, мы сейчас анализируем ситуацию в целом, нет ли там признаков нанесения ущерба бюджету республики. Это займет определенное время. История началась где-то с 2007 года, основная сделка делалась с 2010–2013 годов, там 56 томов дела, мы их изучаем. Если мы придем к определенным решениям, будем двигаться дальше. Но эту ситуацию с поведением акционеров, вообще с ситуацией корпоративной мы, конечно, так не оставим", — сказал глава республики Радий Хабиров на встрече с экоактивистами.

По данным властей Башкирии, республике в БСК принадлежат более 38 процентов акций предприятия. Ранее Хабиров высказал намерение выкупить властями Башкирии контрольный пакет содовой компании.

Башкирская содовая компания попала в поле зрения СМИ, когда начались столкновения её сотрудников с экологическими активистами, отстаивающими шихан Куштау.