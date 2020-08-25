Думская фракция ЛДПР предлагает перенести 1 сентября на 1 октября

Несмотря на то что Госдума сейчас находится "на каникулах", некоторые депутаты продолжают "активно работать" на благо народа. И порой их посещают довольно оригинальные идеи.

Так, Василий Власов, член фракции ЛДПР, направил письмо в адрес министра просвещения. В нём Сергею Кравцову предлагается отложить начало учебного года в школах "из-за ситуации с коронавирусом" до 1 октября.

По мнению Власова, "лишний месяц" не даст "резко увеличить число социальных контактов", а ещё даст время детям и их родителям "сдать все необходимые тесты на COVID".

Всё это вместе, уверен депутат, позволит "не допустить новой вспышки заболевания".