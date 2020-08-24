Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко

Дмитрий Киселёв отметил, что эмоциональные высказывания Александра Лукашенко просто недопустимы. Телеведущий убеждён, нельзя называть свой народ "крысами" и оставаться при этом популярным в той же стране.

"Это проигрыш, ведь такое само по себе не может вызывать симпатии и отталкивает даже потенциальных союзников. Россиянам в диковинку", — подчеркнул Киселёв.

Кроме того, Киселёв сравнил Александра Лукашенко и Владимира Путина. И отметил, что наш президент значительно выигрывает по сравнению с белорусским. Как минимум потому, что никогда не позволяет себе неуважительно отзываться о своём народе или разговаривать с кем-то грубо.